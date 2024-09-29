انتشال 6 جثامين جراء غارة إسرائيلية على منزل في شرق لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بانتشال ست جثامين جراء غارة إسرائيلية على منزل في البقاع الشمالي في شرق لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم، أنه "تم انتشال 6 جثامين من جراء الغارة التي شنت على منزل في بلدة العين في البقاع الشمالي"، مشيرة إلى أن "أعمال الإنقاذ ما زالت مستمرة لرفع الشهداء الخمسة الآخرين".

ولفتت إلى أن "الطيران المعادي شن بعيد منتصف الليل، غارة مستهدفا منزلا في بلدة جبشيت بالنبطية، وأفيد عن سقوط إصابات".

ووفق الوكالة، "استهدفت مدينة بعلبك وقرى القضاء بسلسلة غارات عنيفة فجر اليوم، كما استهدف الطيران المعادي بلدات شعت، وسرعين، وعين السودا، والنعنعية، ويونين، وطاريا، وبوداي، بالإضافة إلى العديد من قرى البقاع الشمالي.

ولم يغادر الطيران المسير أجواء المنطقة خلال ساعات الليل الماضي.

وطبقا للوكالة، "أغارت الطائرات المعادية على مركز للهيئة الصحية الإسلامية في حومين الفوقا، ما أدى لارتقاء شهداء كما أغارت على جبشيت، حيث ارتقى ثلاثة شهداء وزوطر الشرقية وكفرجزز والدوير ويحمر والشقيف وأرنون".