تشهد أسواق الأقصر ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الخضروات الأساسية، حيث سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 25 و30 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البطاطس حول 15 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو الخيار إلى 20 جنيهًا في بعض المناطق، وقد أثارت هذه الزيادات شكاوى واسعة بين المواطنين، الذين عبروا عن تأثرهم المباشر بارتفاع الأسعار.

وقال صابر سعيد، مواطن بمدينة الأقصر، إنه اضطر لتقليص الكميات التي يشتريها لأسرته لتلبية الاحتياجات الضرورية فقط، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية لا تتناسب مع متوسط دخل الأسرة.

وأضاف سعيد، لـ"الشروق"، أن الزيادة الحالية في أسعار الخضروات تفوق قدرة أصحاب الدخول المحدودة والمعاشات، مطالبًا بوجود رقابة أكثر فعالية على الأسواق لضبط الأسعار.

من جهة أخرى، أوضح عدد من التجار أن أسباب الارتفاع خارجة عن سيطرتهم المباشرة. قال عيد حجاج، تاجر خضروات، إن تكاليف النقل ارتفعت بشكل كبير بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، مما انعكس على السعر النهائي للمستهلك.

وأضاف حجاج أن التجار يشترون البضاعة بسعر مرتفع من المصدر، بالإضافة إلى تكلفة النقل، ثم يضيفون هامش ربح لتغطية مصاريفهم.

وأشار جمعة النقيب، بائع تجزئة بسوق شرق السكة بمدينة الأقصر، إلى وجود فواصل بين العروات الزراعية تسبب نقصًا مؤقتًا في المعروض من بعض المحاصيل مثل الطماطم، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها حتى طرح المحصول الجديد في الأسواق.

وتوقع النقيب أن تنتهي هذه الفواصل بحلول منتصف أكتوبر، مع بدء طرح المحاصيل الجديدة، ما سيؤدي إلى استقرار الأسعار، ومن ثم انخفاضها مرة أخرى بداية من نوفمبر المقبل.





