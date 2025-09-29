إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن.

ودوت صافرات الإنذار في البداية في عدة أنحاء من البلاد. ولم تتوفر على الفور تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار. ويجري تفعيل الدفاع الجوي الإسرائيلي بشكل متكرر ردا على هجمات المسيرات والصواريخ التي تنطلق من اليمن.



ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر 2023، اطلقت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن بشكل متكرر صواريخ ومسيرات على إسرائيل، مستشهدة بالتضامن مع الفلسطينيين.

وغالبا ما استهدفت جماعة الحوثي مطار بن جوريون بالقرب من تل أبيب ومطار رامون في جنوب إسرائيل.

وردا على ذلك، تقصف إسرائيل أهدافا في اليمن، على بعد حوالي ألفي كيلومتر، تقول إنها مرتبطة بالعمليات العسكرية للحوثيين.