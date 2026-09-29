مقتل أكثر من 40 شخصا في هجوم جوي عسكري بميانمار

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء أن ما لا يقل عن 49 شخصا قتلوا في هجوم جوي عسكري بالقرب من سوق في ميانمار.

وأسفر الهجوم الذي وقع أمس الاثنين عن إصابة ما لا يقل عن 58 شخصا في بلدة كياوكتاو بولاية راخين.

وقال أحد السكان لوكالة الأنباء الألمانية، "وقع هجوم جوي عنيف في سوق. أسقطت الطائرة المقاتلة قنابل ثلاث مرات على السوق والجسر".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بائعين ومتسوقين ومشاه قتلوا في الهجوم.

ويشار إلى أن ولاية راخين، المتاخمة لبنجلاديش، منفصلة بصورة كبيرة عن بقية ميانمار بسبب الحرب الأهلية في البلاد.

ويواجه جيش ميانمار اتهامات بصورة متزايدة باستهداف مواقع ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية. ووصفت جماعات حقوقية ومراقبون آخرون مثل هذه الهجمات بانها انتهاكات محتملة للقانون الانساني الدولي وجرائم حرب.

وأوضحت رابطة آراكان المتحدة وجيش آراكان، المعارضان لجيش ميانمار والذي يسيطر على المنطقة، في بيان، أن المسئولين عن الهجوم الجوي سوف يواجهون ما وضفاه بالإجراء الانتقامي الملائم.

يذكر أنه في مطلع 2021، أطاح الجيش بالحكومة المنتخية ديمقراطيا التي كانت تترأسها أون سان سو تشي . ومنذ ذلك الحين، تعاني ميانمار من صراع في ظل اتساع نطاق العنف والتراجع الاقتصادي والمقاومة المستمرة للحكم العسكري خلال الأعوام الأخيرة.