توريس: سأسعى لزيارة شباك برشلونة في مباراة «الأساطير» مع ليفربول

أعرب فيرناندو توريس، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي الأسبق وأتلتيكو مدريد الإسباني السابق عن تطلعه الكبير للمباراة الخيرية التي ستنظمها منظمة ليفربول في آنفيلد العام القادم.

ومن المنتظر أن يرتدي المهاجم الإسباني – الذي سجل 81 هدفًا في 142 مباراة بألوان الريدز – قميص ليفربول للمرة الأولى منذ رحيله عن الفريق عام 2011 عندما يلتقي أساطير ليفربول مع أساطير برشلونة في الثامن والعشرين من مارس 2020.

وستذهب جميع أرباح المباراة لصالح منظمة ليفربول، والتي تسعى لمساعدة الأطفال المحتاجين، كما سيتم جمع بعض التبرعات من ريع المباراة لصالح منظمة بارسا.

وسيشارك توريس في المباراة المنتظرة رفقة كلًا من فابيو أوريليو وباتريك بيرجر وخوسيه إنريكي ولويس جارسيا، فيما سيشهد فريق أساطير برشلونة تواجد باتريك كلويفرت وخافيير سافيولا.

ومن جانبه، أكد توريس أنه سيسعى لزيارة الشباك مجددًا على الملعب الذي شهد تألقه كثيرًا بألوان ليفربول.

وقال المهاجم الإسباني لموقع ليفربول السابق : "أتمنى أن يحدث ذلك، لقد تلقيت العديد من الدعاوي من ليفربول في الماضي للمشاركة في مباريات الأساطير، ولكنني لم أستطع تلبية تلك الدعاوي لأنني كنت لاعبًا في نادٍ آخر آنذاك، الآن، سيتثنى لي اللعب بقميص ليفربول مرة أخرى، وأنا سعيد جدًا بذلك".

كان توريس قد شارك في مباراة خيرية أخرى أقيمت على ملعب آنفيلد في مارس من عام 2015، ويأمل في سماع الأغنية التي كانت جماهير ليفربول تتغنى بها إبان فترة تواجده مع الفريق مرة أخرى. وأضاف: "لم تغب هذه الأغنية عن أذهاني طوال مسيرتي، ولازلت أسعد كثيرًا عند سماعها، فهي تعني لي الكثير. لقد غنتها الجماهير في تلك المباراة الخيرية عام 2015، وسعدت كثيرًا بذلك لأنني أعلم أهمية العلاقة بين اللاعبين والجماهير".

وأتم فيرناندو توريس تصريحاته قائلًا :"شعرت بالفخر منذ يومي الأول مع النادي، وأعلم أن العديد من المهاجمين الرائعين لعبوا لليفربول في آنفيلد، لقد شاهدت الجماهير عددًا كبيرًا من اللاعبين الممتازين، ولذلك كان من الرائع تأليفهم أغنية خاصة بي، لطالما سمعت هذه الأغنية في كل مباريات الفريق، وسيكون أمرًا جميلًا أن أسمعها مرة أخرى".