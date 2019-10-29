يدشن وزير الدولة للإنتاج الحربى، محمد سعيد العصار، اليوم الثلاثاء، مشروع إنتاج الأتوبيسات الكهربائية التى ستعمل الوزارة على إنتاجها محليا بالتعاون مع شركة «فوتون» الصينية، التى تعد إحدى الشركات الرائدة محليا فى هذا القطاع.

ومن المقرر أن تتسلم مصر، اليوم الثلاثاء، أول الأتوبيسات الكهربائية الجاهزة على التشغيل من الصين، والتى يتم تجربتها بواقع 50 أتوبيسا، على أن يصل عدد من تلك الأتوبيسات بالفعل، قبل بدء إنتاجها محليا.

كما سيعمل المشروع على إنتاج قرابة 2000 أتوبيس خلال 4 سنوات، وسط مساع من وزارة الإنتاج الحربى لرفع ذلك العدد إلى 5 آلاف أتوبيس خلال نفس تلك الفترة.

يشار إلى أن المشروع يأتى، فى إطار توجه الدولة للاعتماد على مصادر طاقة بديلة للوقود، بحيث تكون وسائل النقل فى مصر خلال الفترة المقبلة نظيفة وصديقة للبيئة، بالتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة.