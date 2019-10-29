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أكد أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأولمبي أن الفريق يسعى لتحقيق حلمين، هما التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، والفوز ببطولة إفريقيا للمنتخبات تحت 23 سنة.

وتستضيف مصر البطولة المؤهلة للأولمبياد خلال الفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من الشهر ذاته.

وقال أسامة في تصريحات تلفزيونية ، عبر قناة "تايم سبورتس"، مساء أمس الإثنين: "هذا ما نعمل عليه من أول يوم تولينا فيه المهمة كجهاز فني".

وأضاف: "مشاركة محمد صبحي في مباراة الزمالك لم تزيده في شيء، هو شارك في الدقيقة 87، كأنه لم يشارك وهذا ليس تقييم له".

وأردف: "نحن قمنا بتقييم الحراس مع المنتخب، قدمنا محمد صبحي في مباراة جنوب إفريقيا وأثبت جدارته في حضور ميتشو".

وتابع: "الحراس يؤدون بشكل جيد جدًا، الكل يتحدى نفسه وكل تركيزنا على تحقيق الهدف، نحقق شيئًا جيدًا والكل يدافع عن نفسه".

واختتم: "الاختيار صعب بين الـ4 حراس وسنختار الأفضل، استبعاد الحارس الرابع ليس تقليلًا من قيمته ولكن هناك قائمة ملتزمين بها".