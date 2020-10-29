اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن تسهيل نقل رفات مقاتلين قضوا أثناء القتال في ناجورنو كاراباخ

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهّلت تسليم رفات المقاتلين الذين لقوا حتفهم خلال التصعيد الأخير للنزاع في ناجورنو كاراباخ، مشيرة إلى أن هذه العملية جرت اليوم الخميس بعد اتفاق الجانبين؛ إذ نُقِلَت الرفات عبر الحدود الدولية من أذربيجان إلى أرمينيا.

وشددت اللجنة الدولية -في بيان- على أنها شاركت في العملية الإنسانية كوسيط محايد، موضحة أن الاتفاق تضمن نقل مدنيين اثنين محتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع؛ حيث نقلت أمس سيدة مسنة من أذربيجان إلى أرمينيا عبر جورجيا، بينما تعذر نقل المدني الثاني لأنه رجل مسن لا يستطيع السفر في الوقت الحالي.

بدوره، قال مارتن شويب مدير اللجنة الإقليمية للصليب الأحمر في أوراسيا، إن مثل تلك العمليات والأهداف الإنسانية المشتركة تساعد الأطراف على إيجاد أرضية مشتركة، مشيرا إلى أن نقل الرفات تم بالتنسيق مع الرؤساء المشتركين لمجموعة مينسك والممثل الشخصي لرئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأوضحت اللجنة الدولية أنها قدمت المساعدة في الاستعدادات اللوجستية، فضلا عن تقديم الدعم للجانبين لتنفيذ العملية بأمان ووفقا للمبادئ الإنسانية.

وأكدت استعدادها للمشاركة في عمليات مماثلة عندما يتفق الطرفان على وجوب حدوثها، مضيفة أنها ومنذ بدأت العمل فيما يتعلق ونزاع ناجورنوكاراباخ في عام 1992 ساعدت مرارا في مثل هذه العمليات، كما شددت على أنها ستواصل تشجيع أية مبادرة تتعلق بالأشخاص المفقودين.