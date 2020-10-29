 الفلبين تسجل 1761 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة - بوابة الشروق
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الفلبين تسجل 1761 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة

أ ش أ
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:32 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:32 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، تسجيل ألف و761 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 376 ألفًا و935 إصابة.

وأوضحت الوزارة -حسبما أوردت صحيفة "فلبين ستار"- أن 740 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 329 ألفًا و848 متعافيًا، بحيث تشكل نسبة الشفاء 88% من إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد.

وبحسب وزارة الصحة، توفي 33 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 7 آلاف و147 وفاة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة كويزون سجلت أعلى معدل للإصابات الجديدة بالفيروس، تليها ريزال وكالوكان ودافاو ولاجونا.

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