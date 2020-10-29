إصابة مدير مكتب رئيس كولومبيا بفيروس كورونا

قال مسئول رفيع المستوى في الرئاسة الكولومبية، اليوم الخميس، إن نتيجة فحص فيروس كورونا جاءت إيجابية، بعد أن أعلنت الحكومة تمديد القيود القليلة المتبقية في خضم ارتفاع حالات الإصابة.

ودييجو مولانو مدير الدائرة الإدارية بالرئاسة، هو ثاني مسئول كبير يصاب بالفيروس في أقل من أسبوع، بعد نائبة الرئيس مارتا لوسيا راميريز.

وأعلن مولانو عن نتيجة الاختبار عبر حسابه على تويتر، قائلًا إنه لا تظهر عليه أعراض المرض، وأنه يعمل من المنزل، وقالت راميريز في وقت سابق أيضا إنها ليس لديها أعراض.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 30 ألفًا و700 حالة وفاة، مع ارتفاع معدل الإصابة في الأيام القليلة الماضية.

وأعلن الرئيس إيفان دوكي في وقت متأخر يوم الأربعاء أن سياسة "العزلة الانتقائية" التي تنتهجها الحكومة سيتم تمديدها حتى نهاية نوفمبر.