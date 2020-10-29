رئيس وكالة الفضاء المصرية: التعاون مع أوكرانيا ليس جديدا وإنما امتداد لما تم مسبقا

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن أوكرانيا أول بلد تعاونت معه القاهرة فضائيًا، وذلك في عام 2002.



وأضاف القوصي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن أوكرانيا لها صبغة في الفضاء لأكثر من 60 عامًا، وبالتالي فإن التعاون معها ليس جديدًا وإنما امتداد لتعاون تم مسبقًا.



وأشار إلى أن السفارة الأوكرانية أعلنت عن إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس المصري ونظيره الأوكراني، الأيام الماضية، واتفقوا على التعاون في مجال الفضاء، ما أسفر عن زيارة لوفد عال المستوى إلى مصر.



وأوضح أن الوفد جاء بهدف فتح مجالات تعاون بين مصر وأوكرانيا، أو إعادة المجالات القديمة في مختلف القطاعات، وذلك للاستفادة من خبرة أوكرانيا الممتدة في الفضاء.



وتابع: «لدينا تجربة ناجحة في تدريب الكوادر المصرية في أوكرانيا 2002 و2003، أرسلنا 60 مهندسًا للعمل في تكنولوجيا الفضاء برفقة الخبراء هناك، وهؤلاء يعتبرون قوام الفضاء المصري، لذا فإن إعادتها ستنجح».



واستقبل الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، ونائبه الدكتور محمد عراقى، نائب رئيس مكتب الرئاسة للعلاقات الدولية وسفير أوكرانيا بالقاهرة ورئيس الوفد الأوكرانى ايهور يوفكفا، ونائب وزير الخارجية ايفهيني يينين، ونائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة الممثل التجارى لأوكرانيا، تاراس كاتشكا.