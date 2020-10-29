عادل العسومي: الأمة العربية تمر بمرحلة استثنائية تحتاج لتكاتف الجميع

قال رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، إن البرلمان يسعى إلى أن تكون الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثالث انطلاقة جديدة تكمل ما بناه الآخرون، لنصرة جميع القضايا العربية.

وأضاف العسومي، في تصريحات خاصة لفضائية «ten»، مساء الخميس، أن الأمة العربية تمر بمرحلة استثنائية تحتاج إلى تكاتف الجميع.

وأكد أن البرلمان العربي سيتعاون مع الجميع ويخدمهم، مضيفًا: «سيكون نموذجًا للوحدة العربية وللعمل العربي المشترك».

وعقد البرلمان العربي، جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية؛ لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة ودور البرلمان في دعم العمل العربي المشترك.