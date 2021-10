استعاد الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، ذكريات تعادل النادي الأهلي مع الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2017.

وكان الأهلي قد وصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسخة 2017 وواجه الوداد المغربي الذي نجح في التعادل معه في مباراة الذهاب وتلقى هزيمة في الإياب بنتيجة 2-0.

ونجح الأهلي في التتويج بآخر نسختين من بطولة دوري أبطال إفريقيا بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

🇪🇬 @AlAhly 1️⃣ - 1️⃣ @WACofficiel 🇲🇦



An intense #TotalEnergiesCAFCL 1st leg final was played between 2 African giants! 🔥#OTD pic.twitter.com/gD59vax436