رئيس لبنان يطلب من روسيا الحصول على صور الأقمار الصناعية لانفجار بيروت

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من السفير الروسي في بيروت الكسندر روداكوف إبلاغ السلطات الروسية رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية الخاصة بيوم الإنفجار الذي وقع في ميناء بيروت البحري، والتي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لتزويد لبنان بها.

وقال الرئيس عون، خلال لقائه بالسفير الروسي بقصر الرئاسة ببعبدا اليوم، إن الصور قد توفر معلومات إضافية يمكن أن تفيد التحقيق القضائي في الجريمة.

ووعد السفير روداكوف بنقل الطلب الرئاسي اللبناني إلى القيادة الروسية لبحث سبل تنفيذه.

كما عرض عون مع السفير الروسي العلاقات اللبنانية - الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة، مشيرا إلى التعاون القائم بين لبنان وروسيا في مجال الطاقة، ورحب الرئيس اللبناني بالرغبة التي أبدتها الشركات الروسية في العمل مع الدولة اللبنانية وخصوصا مصفاتي النفط في طرابلس والزهراني، على أن يتم إعداد دراسة كاملة وشاملة حول الموضوع.

وتناول البحث الاتفاقية المتعلقة بمنشآت النفط في طرابلس، حيث أكد السفير الروسي أن بلاده مهتمة بمساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، والمساهمة في عملية النهوض الاقتصادي.