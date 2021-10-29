بايدن يلتقي نظيره الإيطالي قبل المشاركة في قمة مجموعة العشرين بروما

التقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي يزور حاليًا العاصمة الإيطالية "روما"، بالرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا.

وبث تليفزيون شبكة "سي إن إن" الأمريكية لقطات حية للقاء الجانبين داخل قصر "كيرينالي" مقر الإقامة الرسمي للرئيس الإيطالي، حيث صافح بايدن نظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، إلى جانب عدد من المسئولين، قبل أن يتم التقاط الصورة الرسمية.

كما التقى رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، بحضور السيدة الأولى، جو بايدن، وتم عزف النشيد الوطني للدولتين.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح العلاقات مع فرنسا في أعقاب أزمة الغواصات.

وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى العاصمة الإيطالية روما في وقت سابق للمشاركة في فعاليات قمة مجموعة العشرين.



