وزير الصحة الألماني يوصي بتلقي جرعات معززة من لقاح كورونا

دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان مجددا المواطنين إلى تلقي جرعات معززة من لقاح كورونا.

وذكر الوزير في تصريحات لإذاعة "برلين-براندنبورج" صباح اليوم الجمعة أنه يُوصى بتلقي الجرعات التعزيزية للأشخاص فوق الستين.

ويرى شبان أنه يجب على الولايات أيضا أن تخاطب كتابيا هؤلاء الأشخاص لحثهم على تلقي الجرعة التعزيزية، معلنا عزمه الترويج لذلك خلال مؤتمر وزراء الصحة الألمان المقرر عقده في لينداو الأسبوع المقبل.

وذكر شبان أنه يوصى أيضا باللقاح المعزز للأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية أو الذين يعانون من تاريخ مرضي معين أو الذين يعملون في نظام الرعاية الصحية أو الذين تم تطعيمهم بلقاح "آسترازينيكا" أو "جونسون أند جونسون"، موضحا أنه يمكن أيضا لباقي فئات المجتمع تلقي الجرعة المعززة، وقال: "يتوفر لدينا اللقاح بصورة أكثر من كافية"، مشيرا إلى أنه نفسه تلقى جرعة معززة أمس الخميس.

وعما إذا كان يرى مؤشرات منذرة بالخطر في أعداد المصابين بالمستشفيات أو يساوره قلق من تزايدها، قال شبان: "من المتوقع أن ترتفع الأرقام في الخريف والشتاء... من المهم الآن ألا ندع الضغط في وحدات العناية المركزة في المستشفيات يزداد كثيرا، وذلك بأن نصبح مجددا أكثر حذرا وأكثر مراعاة لبعضنا البعض"، موصيا لتحقيق ذلك باللقاحات المعززة والإلزام بتطبيق اختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا في مؤسسات الرعاية، حتى بالنسبة لمن تلقوا اللقاح ممن يتعاملون مع الفئات المعرضة للخطر.