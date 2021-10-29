 مصادر: البرهان يحاول إقناع حمدوك لترأس حكومة جديدة في السودان - بوابة الشروق
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مصادر: البرهان يحاول إقناع حمدوك لترأس حكومة جديدة في السودان

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
د ب أ
نشر في: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 2:47 م | آخر تحديث: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 2:47 م
كشفت مصادر مطلعة أن القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان،  يحاول إقناع رئيس الوزراء الُمقال عبد الله حمدوك، بالعودة إلى المنصب، شريطة أن يختار الجيش حكومة جديدة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ويرى البرهان أن مشاركة حمدوك أساسية من أجل بناء مصداقية دولية للإدارة الجديدة، وفقا لما ذكرته المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها.

وكانت الإدانات الدولية التي لاقتها الإطاحة بالحكومة المدنية-العسكرية المشتركة في السودان الأسبوع الجاري، سريعة، حيث ردد الرئيس الأمريكي جو بايدن صدى ما طلبه مجلس الأمن الدولي وجهات أخرى، بإعادة إدارة حمدوك المدنية.

وأعلن البرهان يوم الاثنين الماضي حل مجلسي الوزراء والسيادة الحاكمين للفترة الانتقالية في البلاد، متهما المكون المدني في السلطة بـ"التآمر والتحريض ضد الجيش".

وأكد البرهان، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية نشرت اليوم الجمعة: " آمل أن يتم اختيار رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة في غضون أسبوع، على الأكثر"، مضيفا: "لن نتدخل في اختيار الوزراء ولكن سيختارهم رئيس الوزراء الذي سيتوافق عليه من مختلف قطاعات الشعب السوداني، ولن نتدخل فيمن يختاره".

وعن اختيار رئيس وزراء جديد، قال البرهان: "نحن سنختار رئيس الوزراء الذي سينتمي إلى التكنوقراط"، مضيفا: "رئيس الوزراء السابق تم اختياره بواسطة التوافق بين القوى السياسية والعسكرية والآن القوى السياسية غير موجودة، ولدينا مسؤولية وطنية والتزام بأن نقود ونساعد في المرحلة الانتقالية حتى قيام الانتخابات".

واحتجز الجيش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، صباح يوم الاثنين الماضي، قبل أن يُطلق سراحه فيما بعد ليُوضع رهن الإقامة الجبرية، فيما اعتُقل بعض المسؤولين الآخرين إلا أنه لم يُطلق سراحهم حتى الآن.

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