اختتام أعمال اليوم الأول من اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى لقمة الجزائر

اختتمت فى العاصمة الجزائرية قبل قليل أعمال اليوم الأول من اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية لقمة الجزائر على أن تستكمل غدا.

وغادر سامح شكرى وزير الخارجية ووزراء الخارجية العرب المركز الدولى للمؤتمرات عبد اللطيف رحال متجهين لمقر إقامتهم .

وعقد وزراء الخارجية العرب أولى اجتماعاتهم اليوم بعد يومين من اجتماع المندوبين الدائمين تمهيدا لانطلاق القمة على مستوى القادة يوم الثلاثاء حيث تستمر على مدى يومين.

وتناقش الاجتماعات عدد كبير من القرارات والملفات في صدارتها القضية الفلسطينية، والوضع في سوريا، والأزمة الليبية، والملف اليمني، بالاضافة إلى التدخلات الإيرانية في الشأن العربي.

ويتضمن جدول الأعمال أيضا قرار بشأن العراق والتدخلات التركية في أراضيه والاعتداء على سيادته، إلى جانب قرار أخر يخص مكافحة الإرهاب و غيرها من الملفات التي يتم طرحها على القمة العربية بشكل سنوي.

كما يناقش الاجتماع ملف سد النهضة و مقترح دولة الجزائر المعني بإصلاح جامعة الدول العربية.

ويتضمن جدول الأعمال قضايا مستجدة، أبرزها الاستقطاب العالمي، باعتباره ملف محوري ممتد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والأمن الغذائي العربي و الاستراتيجية العربية في هذا الشأن، والدعم العربي لقمة المناخ في شرم الشيخ.