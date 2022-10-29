الدفاع الروسية تعلن مهاجمة كييف سفنا تشارك في ضمان أمن «ممر الحبوب»

صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".



وجاء في بيان الوزارة: "يجب الإشارة إلى أن سفن أسطول البحر الأسود التي تعرضت لهجوم إرهابي تشارك في ضمان أمن (ممر الحبوب) في إطار المبادرة الدولية لتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية"، بحسب موقع سبوتنيك الروسي.



وكان حاكم مدينة سيفاستوبول، في شبه جزيرة القرم الروسية ميخائيل رازفوجاييف، أعلن اليوم، أن سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود تصدت بنجاح لهجوم بطائرات مسيّرة في مياه خليج سيفاستوبول.



وأضاف أنه تم إغلاق طريق سيفاستوبول مؤقتًا، ولا تستطيع العبارات والقوارب المرور عبر الخليج.



وتفترض الصفقة، التي وقّعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.



كما تفترض الصفقة أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.