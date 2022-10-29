استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم السبت، أكبر وصول دولي منذ عدة أشهر حيث وصلت 140 رحلة طيران دولية، تقل على متنها قرابة 21 ألف سائح، أغلبها أوروبية، حيث تعد تلك الرحلات انطلاق الموسم السياحي الشتوي، الذي يعتبرها خبراء السياحة بداية مبشرة للموسم مع ارتفاع معدلات الوصول خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد مصطفى، مدير مكتب تنشيط السياحة بالبحر الأحمر، إن السياحة الألمانية تحتل مقدمة الجنسيات الوافدة إلى مدينة الغردقة بشكل عام، وتعمل الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولى على تسهيل إجراءات الدخول للسياح الأجانب ونقلهم للفنادق المختلفة.

فيما استقبل مطار مرسى علم الدولى، السبت، 32 رحلة طيران دولية، أغلبها أوروبية، ضمن 109 رحلات طيران دولية أوروبية يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبل.

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن الـ109 رحلات أسبوعية تصل للمطار من 12 دولة أوروبية، بينها 3 رحلات من بلجيكا، و5 من هولندا، و20 من المطارات الإيطالية.

كما يستقبل المطار خلال الأسبوع 22 رحلة من ألمانيا، و30 رحلة من التشيك، والتي تعد أكبر الرحلات وصولا، وكذلك 18 رحلة من بولندا، و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لوكسمبورج، ورحلة من سلوفاكيا، و2 من النمسا، ورحلة من المجر، ورحلتين من فرنسا، ورحلة من ليتوانيا.