أقدم مريض نفسي، اليوم الأحد، على قتل والدته مستخدما "سكين"، داخل منزلها بقرية المضيق التابعة لمركز شرطة نصر النوبة بأسوان.

تلقى المقدم أحمد ثروت، رئيس مباحث نصر النوبة، بلاغا بقيام عاطل بطعن والدته مستخدما "سكين"، داخل منزلهما بقرية المضيق.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أيمن شامة، معاون المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الابن الذي يعاني من مرض نفسي ووالدته؛ وعلى إثرها طعن الابن الأم بسكين حتى فارقت الحياة.



وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وجارِ تحرير المحضر اللازم.