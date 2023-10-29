الإمارات تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد إعلان إسرائيل توسيع هجومها البري على غزة

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس السبت، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بأسرع وقت ممكن بعدما أعلنت إسرائيل توسيع نطاق عملياتها العسكرية في غزة، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.



وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، العمليات البرية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة وعبرت عن قلقها إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكدة ضرورة وقف إطلاق النار.



وجاء في بيان للوزارة بموقعها الإلكتروني أنها تشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية.



وأكدت الإمارات، أهمية "أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الانساني، والمعاهدات الدولية التي تضمن حمايتهم وحقوق الإنسان وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع".



وأضافت أن الأولوية هي لإنهاء عمليات التصعيد العسكري وتأمين فتح ممرات إنسانية والسماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل آمن وعاجل ومستدام.