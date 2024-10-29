 خارجية قطر: نعمل بشكل وثيق مع مصر وواشنطن بشأن مفاوضات غزة - بوابة الشروق
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خارجية قطر: نعمل بشكل وثيق مع مصر وواشنطن بشأن مفاوضات غزة


نشر في: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 2:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 2:10 م

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، إن «بلاده تعمل بشكل وثيق مع شركائها في مصر والولايات المتحدة؛ للوساطة بشأن المفاوضات».

وأضاف في تصريحات، نقلتها فضائية «الجزيرة»، اليوم الثلاثاء: «لا يمكن التعليق على محتوى المفاوضات لكن تم تحقيق الكثير».

وأشار إلى أن «اللقاءات مستمرة في الدوحة والقاهرة وعواصم أوروبية؛ بحثًا عن مقترح للمفاوضات».

وذكر أن «بلاده تعمل على احتواء الصراع في غزة وعدم توسع التصعيد في المنطقة»، قائلًا إنها «تحاول استثمار كل الفرص للوصول إلى حل دائم وإنصاف الأشقاء الفلسطينيين».

ولفت إلى أن هناك خطوطًا متوازية للعمل على خفض التصعيد في لبنان وغزة.

وفي سياق متصل، حذر من أن وقف دعم وعمل وكالة «الأونروا»، سيكون له نتائج كارثية، موضحًا أن «قطر تؤمن بشكل كبير بدور الوكالة».

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