يونيسف عن حظر أونروا: إسرائيل عثرت على طريقة جديدة لقتل الأطفال

قال جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن عدم تمكن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من العمل، يعني زيادة احتمالات انهيار المنظومة الإنسانية في غزة.

وأضاف إلدر، الذي عمل عن كثب في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية، خلال مؤتمر صحفي، أن «قرارًا مفاجئًا مثل هذا يعني أن (إسرائيل) عثرت على طريقة جديدة لقتل الأطفال».

ووافق الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» العمل في إسرائيل، على الرغم من اعتراض أمريكا والأمم المتحدة.

وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا، والتي زادت منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر من العام الماضي.

من جهتها، أدانت جمهورية مصر العربية إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريع يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ويحد من قدرتها على تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تعتبر مصر تلك الخطوة جزءا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة، مجددة رفضها المطلق لكل الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.