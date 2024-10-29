وزير إسرائيلي: يجب الإبقاء على وجود عسكري في لبنان

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، إنه يجب الإبقاء على وجود عسكري إسرائيلي في لبنان للدفاع عن بلدات الشمال القريبة من الحدود.

وأضاف كوهين أن إسرائيل قد تستطيع بعد أسابيع دعوة سكان شمال إسرائيل إلى العودة لمنازلهم، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفيما يتعلق بانتخاب نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله، قال إن "كل من يقف على رأس الحزب هدف للاغتيال".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن حزب الله اللبناني انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما، وذلك خلفا للراحل حسن نصر الله، الذي استشهد في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت في 27 سبتمبر الماضي.

وجاء في بيان قيادة الحزب: "انطلاقًا من الإيمان بالله تعالى، والالتزام بالإسلام المحمدي الأصيل، وتمسُّكًا بمبادئ حزب الله وأهدافه، وعملاً بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله، حاملاً للراية المباركة في هذه المسيرة، سائلين المولى عز وجلّ تسديده في هذه المهمة الجليلة في قيادة حزب الله ومقاومته الإسلامية"