وزير دفاع إسرائيل: تبقى لحزب الله 20% فقط من قدراته الصاروخية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إنه تبقى لحزب الله 20% فقط من قدراته الصاروخية التي كان يمتلكها قبل الحرب، مؤكدا: "سنواصل العمل ضد حزب الله وإعادة السكان إلى الشمال بأمان".

وفي وقت سابق، علّق جالانت على انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله اللبناني، قائلاً: "تعيين مؤقت وقد بدأ العد التنازلي".

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما، وذلك خلفا للراحل حسن نصر الله، الذي استشهد في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت في 27 سبتمبر الماضي.

علّق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت على انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله اللبناني، قائلاً: "تعيين مؤقت وقد بدأ العد التنازلي".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن حزب الله اللبناني انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما، وذلك خلفا للراحل حسن نصر الله، الذي استشهد في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت في 27 سبتمبر الماضي.