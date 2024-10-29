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تشكيل الأهلي المتوقع أمام العين الإماراتي بكأس الإنتركونتيننتال

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 8:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 8:34 ص

يستضيف الأهلي نظيره العين الإماراتي، في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، في دور الثمانية ببطولة كأس القارات للأندية "فيفا إنتركونتيننتال" حيث سيتوج الفائز بالمباراة باللقب الجديد الذي استحدثه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وهو كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ إضافة إلى جائزة مالية قدرها مليوني دولار.

ومن المتوقع أن يدخل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مباراة العين الإماراتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق (عمر كمال).

خط الوسط: مروان عطية وكوكا (أكرم توفيق) وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.


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