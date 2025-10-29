ترامب يواجه احتجاجات خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتجاجات مناهضة له خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية، آخر محطات جولته الآسيوية التي بدأها الأحد من ماليزيا وشملت اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن احتجاجات جرت في العاصمة سيؤل ضد ترامب، وبمدينة غيونغجو التي تستضيف قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2025.

واحتشد محتجون أمام مقر السفارة الأمريكية في سيؤل، رافعين لافتات كتبت عليها "لا لترامب"، مرددين هتافات مناهضة للرئيس الأمريكي.

وفي مدينة غيونغجو، تجمع محتجون قرب مقر انعقاد قمة "أبيك"، رافعين لافتات كتبت عليها "لا للملوك" و"ترامب غير مرحب به".

وهذه هي أول زيارة للرئيس الأمريكي إلى المنطقة منذ توليه منصبه في يناير 2025.