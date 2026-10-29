جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية علاجية وتوعوية شاملة بقرية منية المرشد بمطوبس

أطلقت جامعة كفر الشيخ، اليوم، قافلة طبية علاجية توعوية شاملة إلى قرية منية المرشد والقرى المجاورة بمركز مطوبس، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بريادة الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني محمد شاكر، نائبة رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار المبادرة الرئاسية "معا بالوعي نحميها"، وتنمية الريف المصري، واستمرارا لسلسلة القوافل الطبية والتنموية التي تطلقها الجامعة بمختلف قرى محافظة كفر الشيخ.

ويأتي تنظيم هذه القافلة بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ والهيئة العامة لتعليم الكبار، في إطار الدور المجتمعي لجامعة كفر الشيخ، ومشاركتها الفعالة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، ودعم جهود التنمية الشاملة وفقا لرؤية مصر 2030، وإيمانا بدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي داخل قرى المحافظة.

وأُشرف على القافلة ميدانيا الدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين من كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض والمستشفى الجامعي، ووحدة المرأة الآمنة بمستشفى الجامعة ورائدات المجلس القومي للمرأة.

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، شملت: الباطنة، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، وطب الأسنان، حيث تم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان، وتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات الجامعية لإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة، وإجراء التدخلات الجراحية المطلوبة.

وتم عمل حملات توعوية بالمشكلة السكانية ومحو الأمية لرفع وعي المواطنين بأهمية التطعيمات للوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة، بالتعاون مع كلية الطب البشري وكلية التربية النوعية.

وأكد الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال بيان إعلامي، أن الجامعة مستمرة في إطلاق القوافل الطبية والعلاجية والتنموية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا، دعما للمبادرات الرئاسية، وحرصا على تقديم خدمات صحية متكاملة بالمجان، مشيرا إلى أن القافلة ضمت نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات الطبية، بما يعكس الدور الوطني والمجتمعي للجامعة.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ بضرورة استمرار تنظيم القوافل الطبية على مستوى المحافظة، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في أماكن إقامتهم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أماني محمد شاكر، نائبة رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقررة المجلس القومي للمرأة، أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من أهالي قرية منية المرشد والقرى المجاورة، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها 1323 حالة، مؤكدة أنه تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى، وذلك ضمن جهود الجامعة لدعم المبادرات الرئاسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.