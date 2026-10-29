ينظم نادي أدب قصر ثقافة بورسعيد ندوة لمناقشة رواية «عكس اتجاه الصخب» للكاتب والروائي عمرو دنقل، والصادرة عن دار إشراقة للنشر والتوزيع، وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق 2 نوفمبر 2026، في الساعة الثامنة مساء، بقاعة المعارض في قصر ثقافة بورسعيد.

ويناقش الرواية الكاتب والروائي السعيد صالح، والكاتب والروائي الدكتور سامح الجباس، وتدير الندوة الكاتبة والروائية منى الجبريني.

يقدّم الكاتب عمرو دنقل في رواية «عكس اتجاه الصخب» رحلة نفسية غامضة تنطلق من بطل يعيش واقعًا مضطربًا بين الذاكرة والوهم، ويحاول التمسك باسمه وهويته بينما تتفكك أمامه ملامح حياته تدريجيًا.

ويظل السؤال حاضرًا طوال الحكاية: هل هو طبيب نفسي ناجح، أم مريض يعاني اضطرابًا عميقًا ويعيد تشكيل واقعه من خلال ذاكرة غير مستقرة؟

تبدأ الأحداث من جريمة غامضة تقود البطل إلى السجن، ثم تتسع رحلته لتنتقل بين عزلته والعالم الخارجي، وصولًا إلى مشاهد من الواقع تحمل مفاتيح محتملة لماضيه المفقود.

ومع ظهور شخصيات وأحداث يصعب التأكد من حقيقتها، يصبح البحث عن إجابة فاصلة بين الوهم والحقيقة أكثر تعقيدًا. تمزج الرواية بين التشويق النفسي والغموض والتأمل الفلسفي، وتناقش السلطة والحرية والاعتراف وحدود الإدراك البشري.

كما تتناول أثر الألم والذاكرة في تشكيل الهوية، وتضع القارئ أمام أسئلة عن مسؤولية الفرد، وحقيقة ما نراه، ومدى قدرة الإنسان على التحرر من المخاوف والأفكار التي تحاصره.