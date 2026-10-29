 أسوان: الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل ترزي في كوم أمبو - بوابة الشروق
الخميس 29 أكتوبر 2026 10:54 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اقتصار الدراسة بالمدارس على الفترة الصباحية؟ -

النتـائـج تصويت

أسوان: الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل ترزي في كوم أمبو

حمادة بعزق
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 10:39 م | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 10:39 م

تمكنت قوات الحماية المدنية بكوم أمبو من السيطرة على حريق اندلع داخل محل ترزي رجالي، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وجارٍ الوقوف على أسباب الحريق وحصر الخسائر المادية.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك