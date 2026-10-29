أسوان: الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل ترزي في كوم أمبو

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تمكنت قوات الحماية المدنية بكوم أمبو من السيطرة على حريق اندلع داخل محل ترزي رجالي، دون وقوع خسائر في الأرواح.
وجارٍ الوقوف على أسباب الحريق وحصر الخسائر المادية.