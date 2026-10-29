19 ألف خدمة طبية مجانية بقوافل مبادرة حياة كريمة في المنيا خلال أكتوبر

قدمت القوافل الطبية العلاجية المجانية بمحافظة المنيا 19 ألفا و46 خدمة طبية خلال شهر أكتوبر الجاري، عبر 8 قوافل استهدفت المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا في 4 مراكز، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضحت مديرية الشئون الصحية بالمنيا، في بيان اليوم الخميس، أن القوافل نُفذت في قرى نزلة إسطال، وصفط الغربية، وصفط الشرقية، وجبل الطير البحرية، ودير العذراء بجبل الطير، وبني خيار، ومنشأة الذهب القبلية، ودروة، لتوفير خدمات الكشف الطبي والفحوصات وصرف العلاج بالمجان.

وجاءت القوافل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وبإشراف الدكتورة مروة محمد إسماعيل، وكيلة وزارة الصحة، ومتابعة الدكتورة الشيماء علي طه، وكيلة المديرية.

وقالت الدكتورة وفاء عادل، مسئول ةالقوافل الطبية، إن القوافل وقعت الكشف الطبي على 7 آلاف و855 حالة، توزعت على عيادات الباطنة والجراحة والأطفال والنساء وتنظيم الأسرة والجلدية والأسنان، بواقع 1440 حالة باطنة، و1939 جراحة، و2127 أطفال، و646 نساء وتنظيم أسرة، و1240 جلدية، و463 أسنان.

وشملت الخدمات إجراء 646 تحليل دم، و493 تحليل بول وبراز، و557 فحص موجات صوتية، و101 أشعة سينية، إلى جانب خلع الأسنان لـ32 حالة، والكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ931 مواطنا، فضلا عن تحويل 55 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج وتلقي الخدمات الطبية المتخصصة.

وفي إطار التوعية الصحية، نظمت القوافل ندوات تثقيفية استفاد منها 921 مواطنا، كما استعانت بعيادات إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة وعيادات تنظيم الأسرة المتنقلة التابعة للمديرية، إلى جانب تقديم الخدمات داخل مقار الوحدات الصحية بالقرى المستهدفة.

وتأتي القوافل ضمن جهود وزارة الصحة والسكان ومديرية الصحة بالمنيا لتوسيع نطاق الخدمات الطبية المجانية، وتيسير حصول المواطنين بالمناطق النائية والأكثر احتياجا على الرعاية الصحية، دعما لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".