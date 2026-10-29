معبر رفح يستقبل 120 فلسطينيا في طريق عودتهم إلى قطاع غزة

استقبل معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الخميس، دفعة جديدة من الفلسطينيين المغادرين للأراضي المصرية، في طريق عودتهم إلى قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص بمعبر رفح البري، استقبال نحو 120 فلسطينيًا، حيث جرى الانتهاء من إجراءات عبورهم باتجاه القطاع.

وأضاف المصدر، أن الاستعدادات جارية لاستقبال دفعة جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، بصحبة مرافقيهم، ويُقدر إجمالي عددهم بنحو 89 فردًا.

ويواصل معبر رفح البري أداء دوره في تسهيل حركة عبور الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة، ضمن الجهود المصرية لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين، واستقبال المصابين والمرضى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات المصرية، بجانب تسهيل عودة الفلسطينيين إلى القطاع، وفقًا للإجراءات المنظمة لحركة العبور.