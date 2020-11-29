سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، وسط عمليات شراء انتقائية على الأسهم من قبل المستثمرين المصريين خاصة الأفراد، فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار نحو تسوية مراكزها المالية مع قرب نهاية الشهر.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها 2.2 مليار جنيه ليصل إلى 638.6 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.8 مليار جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تعاملات اليوم على ارتفاع قدره 0.26% مسجلا 11009.27 نقطة، وربح مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 1.35% ليغلق عند مستوى 2035.78 نقطة، وامتدت المكاسب إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي ربح 1.16% منهيا التعاملات عند مستوى 2980.9 نقطة.