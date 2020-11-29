بركان في شرق إندونيسيا يثور للمرة الثانية خلال 3 أيام

ثار بركان في جزيرة ليمباتا الإندونيسية اليوم الأحد، للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، وقذف الرماد إلى ارتفاع 4000 متر، وفقًا لهيئة المسح البركاني في البلاد.

وقالت الهيئة إن حالة التأهب لبركان ليوتولو لم تتغير، وتظل عند مستوى واحد أعلى من المعدل الطبيعي، مضيفة أنه تم فرض منطقة عزل نصف قطرها كيلومترين حول البركان.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 130 ألف نسمة.

وأطلق البركان البالغ ارتفاعه 1423 مترا أمس الأول الجمعة رمادا إلى ارتفاع 500 مترا في الهواء في أول ثوران له منذ عام 2012.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالاضطرابات الزلزالية، وبها حوالي 128 بركانا نشطا.