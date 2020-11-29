الجزائر تسجل 1009 حالات إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

أعلن الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الأحد، تسجيل 1009 حالات حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة في يوم واحد.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 82 ألفا و221 حالة إصابة، 2410 حالات وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 53 ألفا و204 حالات، وأن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 44 مصابا في العناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب فيروس كورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 32 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.