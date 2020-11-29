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هولاند يدعو إلى سحب قانون «الأمن الشامل» من أجل «الشرف»

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند
رويترز
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 7:08 ص | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 7:08 ص

طالب الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند بسحب قانون "الأمن الشامل"، وذلك من أجل "الشرف"، مشيرا إلى أنه اضطر بنفسه لسحب تعديل دستوري حول مصادرة الجنسية بعد الاعتراض عليه خلال حكمه.

وقال هولاند في مقابلة مع صحيفة "لا مونتاني": "اليوم إذا كان هناك شرف، فلا بد من وجوده في سحب نص قانون (الأمن الشامل) وليس في الإبقاء عليه". 

وأضاف: "عندما يصطدم نص القانون بالضمير ويقسم المجتمع، عندما يهدد بإثارة العنف، يجب سحبه".

وتابع هولاند: "يجب أن تتصرف الشرطة وفقا لقوانين الجمهورية، ويجب معاقبة السلوك غير المقبول بأقصى درجات الحزم".

وأشار هولاند في هذا الصدد إلى أنه "واجه تعامل مع هذا النوع من القرارات، ولا سيما اقتراح قانون التجريد من الجنسية".

وكان هولاند قد اقترح خلال فترة حكمه، تعديلا دستوريا ينص على أن يدرج في الدستور "إسقاط الجنسية" عن أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يدانون في أعمال إرهابية، حتى وإن كانوا قد ولدوا في فرنسا، إلا أنه تخلى عنه بعد الاعتراض عليه.

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