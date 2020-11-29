بيتزا على الحطب في فناء المنزل تنقذ عائلة ماليزية من أزمة كورونا

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خشيت روضة حسن، الإفلاس خلال الجائحة وأن لا تجد مصدر رزق لأسرتها فطهت البيتزا في حوش بيتها الخلفي ولكن للمفاجأة فقد أعجبت البيتزا الجيران، وأصبح مطعم الأسرة المتواضع حديث المدينة الصغيرة في أيام الإغلاق وحتي بعد انفراجتها.

وتقول روضة حسن، لـ"فرانس برس"، إنها كانت تدير محلا ملابس المحجبات بمدينتها جنوب ماليزيا ولكن مع توقف عمل المتاجر والسماح فقطللمطاعم بالعمل بحرية رأت أن فتح مطعم هو الأمر الأفضل.

وأضافت روضة، أنها قامت وشقيقاتها بعمل فرن صغير بالحطب لطهو البيتزا الغنية بكثير من اللحوم والبهارات وثمار الأناناس ليغطى كذلك طبقة من الجبن الشهي.

وخلال شهر رمضان الماضي نال المطعم المتواضع شهرته حتى أصبح يقدم 800 بيتزا يوميا لأهالي المدينة.

ولم يكن المطعم باب رزق لروضة وحدها بل أصبح عمل لـ20 شخصا خلال فترة انترت فيها البطالة بسبب الإغلاق.

وقالت نيرانا هداية، إحدى الزبائن إنها أعجبت كثيرا بفكرة المطعم وأحبت الأكل منه.