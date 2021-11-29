أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" –الذراع الصحي للاتحاد الافريقي- اليوم الإثنين، ارتفاع نسبة تحصين سكان القارة الافريقية بلقاح كورونا إلى 6.7 في المائة، وسجلت نسبة من تلقى جرعة واحدة 10 في المائة من إجمالي سكان القارة.

وأوضح بيان "المراكز الأفريقية" بلوغ إجمالي الاصابات بفيروس كورونا المستجد 8 ملايين و720 ألف إصابة و223 ألف وفاة، منذ بدء الجائحة.

وبشأن ظهور متحور "أوميكرون"، أوصت المراكز الافريقية بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.

واعتبرت "المراكز الأفريقية" أن لقاحات المضادة لفيروس كورونا هي الأداة الرئيسية والفعالة للوقاية من الحالات الشديدة والوفيات الناجمة عن العدوى.

وشددت على إسراع السلطات الصحية الوطنية في دول الاتحاد الافريقي لتحصين سكانها، وإعطاء الأولوية للفئات المعرضة للخطر، مع تزامن التعرض لموجات جديدة من العدوى.

وحثت مختبرات الصحة العامة والباحثين على مراقبة معدل نتائج التسرب من الجين وتعزيز المراقبة من خلال التنسيق مع مختبرات الجينوميات الوطنية والإقليمية.

وأوصت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" الدول الاعضاء بالإستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.