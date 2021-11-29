بيتر ميمي: حذرت أحمد مكي من الاختيار 2 لكنه قبل التحدي

قال المخرج بيتر ميمي، إنه حرص على دخول الفنان أحمد مكي في الجزء الثاني من الاختيار، من خلال شخصية يوسف الرفاعي، موضحا أن مكي ممثل مهم، وهو ممثل كوميدي كبير والتفكير فيه خطر جدا.

وأضاف بيتر، خلال حلقة نقاشية بعنوان: "مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية"، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ٤٣، أن مكي كان مختفي وبعيد عن الأعمال خلال الفترة الماضية، وعندما كان يتحدث مع المنتج تامر مرسي عن تقديم جزء جديد من الكبير اوي، عرضنا عليه تقديم الاختيار فتحمس جدا للعمل وأجل الكبير من أجله.

وأكد بيتر ميمي أنه حاول أن يظهر كل الجوانب السلبية التي تواجه مكي بسبب الاختيار: "قولتله التجربة خطر وتحدي وبقالك كتير مظهرتش والناس ممكن تكرهك".

قال المخرج بيتر ميمي، إن كواليس مسلسل "الاختيار" لم تشبه العمل، بل كانت لطيفة وكان في محبة بين فريق العمل، وكان في صعوبات في تنفيذ بعض المشاهد، وفي مشاهد تم تصويرها في أماكنها الحقيقية، واحداث رابعة كانت ديكور والحمدلله ظهرت بشكل جيد وقريب من الواقع.

ومن جانبها، قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، إنها سعيدة جدا بتجربة مسلسل الاختيار، مؤكدة أنه مهم جدا أننا نتذكر الابداع، وهناك جيل مهم نذكره بالحقيقة، واستمتعنا بالعمل في جزئيه الاول والثاني، وهي مرحلة مهمة في تاريخ مصر، وهو عمل مهم أنه يكون في ذاكرة لينا ولأولادنا.

وكرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، صناع الاختيار، على هذا العمل، الذي عرض في موسم رمضان.

ويتحدث خلال الحلقة، كل من الفنان إياد نصار، والسيناريست هاني سرحان، والمخرج بيتر ميمي، فيما سيتولى الإعلامي عمرو عبد الحميد، مهمة مناقشة المتحدثين وإدارة الحلقة.

ويشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.