حملة لإزالة 17 حالة تعد على الأرض الزراعية بمدينة قليوب

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وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، باستمرار أعمال إزالة التعديات على الأرض الزراعية التي تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية بعزبه خالد وحوض التربيعة التابعين لقرية بلقس التابعة لمركز ومدينة قليوب.

وتم إزالة 17 حالة تعد على مساحة 3570 م٢، من بينها 4 حالات إزالة كلية ممن لم يتقدموا بطلبات تصالح، وتم البناء بالمخالفة خلال الفترة القليلة الماضية بعد غلق باب تلقي طلبات التصالح.

وأكد المحافظ على إزالة جميع الحالات المخالفة الجديدة في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات المكانية (غير القانونية) من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، والجهات الأمنية.

ووجه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن بتكثيف جهود إزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وردع المخالفين مع المتابعة الدورية للحالات التي تم ازالة التعديات منها؛ لضمان عدم تكرار المخالفة وتحقيق الانضباط.

وأوضح المحافظ أنه يتم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية، في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقًا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين.

وجاء ذلك بحضور كل من اللواء خالد جمال حكمدار أمن القليوبية واللواء مروان حبيب واللواء عمرو أبو رية مساعدي مدير أمن القليوبية ومجدي نجاح رئيس مدينة قليوب.