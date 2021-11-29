نابولي يقسو على لاتسيو برباعية في ذكرى وفاة مارادونا

انفرد نابولي بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي، عقب انتصاره الثمين والمستحق 4 / صفر على ضيفه لاتسيو، اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز ساسولو على مضيفه ميلان 3 / 1، وروما على ضيفه تورينو 1 / صفر، وبولونيا على مضيفه سبيزيا بنفس النتيجة، فيما تعادل أودينيزي مع ضيفه جنوه بدون أهداف.

وارتفع رصيد نابولي، الذي صالح جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب تعادله مع فيرونا وخسارته من إنتر في المرحلتين الماضيتين، إلى 35 نقطة على قمة الترتيب، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ميلان، فيما توقف رصيد لاتسيو، الذي نال خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 21 نقطة في المركز السادس.

وعلى ملعب (دييجو أرماندو مارادونا)، حسم نابولي المباراة مبكرا لمصلحته من الناحية العملية، حيث تقدم بهدف مبكر حمل توقيع البولندي بيوتر زيلينسكي في الدقيقة السابعة.

وأضاف النجم البلجيكي درايس ميرتينز الهدفين الثاني والثالث لنابولي في الدقيقتين 10 و29 على الترتيب، فيما تكفل الإسباني فابيان رويز بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 85.