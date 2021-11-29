استقرار الدولار وارتفاع اليورو ببعض البنوك في بداية تعاملات اليوم

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تباينت أسعار صرف العملات بالبنوك المصرية، في بداية تعاملات اليوم الاثنين، فقد استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر صرف اليورو 14 قرشا ليسجل 17.72 جنيه للشراء، و17.84 جنيه للبيع، وارتفع الجنيه الإسترليني 4 قروش ليسجل 20.89 جنيه للشراء، و21.02 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وارتفع الدينار الكويتي 15 قرشا ليسجل 51.77 جنيه للشراء، وارتفع 5 قروش لسعر البيع ليسجل 52.11 جنيه.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وارتفع اليورو 9 قروش ليسجل 17.61 جنيه للشراء، وتراجع 3 قروش لسعر ليسجل 17.80 جنيه، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني 12 قرشا ليسجل 20.84 جنيه للشراء، وتراجع قرشين لسعر البيع ليسجل 21.00 جنيه.

واستقر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وارتفع الدينار الكويتي 4 قروش ليسجل 49.23 جنيه للشراء، وارتفع 3 قروش لسعر البيع ليسجل 52.03 جنيه.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر صرف اليورو 10 قروش ليسجل 17.63 جنيه للشراء، وتراجع 3 قروش لسعر البيع ليسجل 17.80 جنيه للبيع وارتفع الجنيه الإسترليني 8 قروش ليسجل 20.84 جنيه للشراء، وتراجع سعر البيع 3 قروش ليسجل 21.00 جنيه.

واستقر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدينار الكويتي ليسجل 49.4 جنيه للشراء، وارتفع قرشين لسعر البيع ليسجل 52.03 جنيه.