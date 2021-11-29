ولي عهد الكويت يتسلم رسالة خطية من نظيره السعودي حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

تسلم ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، رسالة خطية من ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

سليم الرسالة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

كما تضمنت الرسالة، دعوة للمشاركة في افتتاح سباق الجائزة الكبرى للمملكة العربية السعودية للـ"فورميال 1" في جدة والمقرر إقامتها في 5 ديسمبر المقبل.