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إستونيا تنتخب برلمانا جديدا مارس المقبل

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 5:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 5:25 م
من المقرر أن ينتخب مواطنو إستونيا برلمانا جديدا في مارس المقبل.

ويتقدم حزب الإصلاح، بزعامة رئيسة الوزراء كايا كالاس، حاليا في استطلاعات الرأي التي تسبق الانتخابات.

وحدد الرئيس الإستوني ألار كاريس، موعد الانتخابات في 5 مارس المقبل.

ويحق لنحو 900 ألف شخص التصويت في الانتخابات التي تجرى عبر الإنترنت.

يذكر أن إستونيا كانت أول دولة في أوروبا تدخل نظام التصويت الرقمي في عام 2005، وسيتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم قبل يوم الاقتراع.

وستكون الحرب الروسية الأوكرانية، هي القضية الرئيسية في بلد يشارك في حدوده مع روسيا بطول نحو 300 كيلومتر.

ويحتل حزب الشعب الإستوني المحافظ، اليميني الشعبوين حاليا المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي يليه حزب الوسط الإستوني المنتمي إلى تيار يسار الوسط.

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