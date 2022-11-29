بريطانيا: استدعاء السفير الصيني على خلفية واقعة اعتقال صحفي بي بي سي

استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الصيني في لندن، في ظل خلاف دبلوماسي، على خلفية اعتقال وضرب صحفي تابع لهيئة الاذعة البريطانية "بي بي سي" خلال تغطيته المظاهرات المحتجة على إجراءات مكافحة فيروس كورونا في شنغهاي، وذلك وفقا لمصدر بالحكومة البريطانية.



وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية، أن وزير الخارجية جيمس كليفرلي استدعى السفير زهينج زيجوانج، على خلفية طريقة معاملة المصور إدوارد لورانس، الذي قالت "بي بي سي" إنه تعرض "للضرب والركل" من جانب الشرطة في شنغهاي.



وقال مصدر بوزارة الخارجية والكومنوليث والتنمية "تم استدعاء السفير الصيني لمقر الوزارة".



وقال المصدر "بي بي سي أوضحت أن أحد الصحفيين لديها تم اعتقاله وضربه من جانب الشرطة أثناء تغطيته المظاهرات"، مضيفا: "لقد أوضحنا أن هذا السلوك من جانب السلطات الصينية غير مقبول تماما".