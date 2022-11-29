موسكو ترسل إشارة سياسية بإلغاء محادثات نزع الأسلحة النووية الاستراتيجية



اعتبرت موسكو أن إلغاء محادثات الأسلحة النووية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في آخر لحظة يرسل "إشارة سياسية" إلى واشنطن.



وحمل نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، واشنطن المسؤولية عن فشل الحوار.



ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن ريابكوف قوله إنه إذا أرادت الولايات المتحدة إجراء المحادثات، عليها أن تقدم مقترحات لإحيائها.



وكان من المفترض أن تتناول المشاورات مستقبل معاهدة نزع الأسلحة النووية المعروفة باسم "نيو ستارت".



وكانت معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الأولى "ستارت" الأولى قد تم توقيعها عام 1991 بواسطة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش والزعيم السوفييتي ميخائيل جورباتشوف.



وقام الرئيسان باراك أوباما ودميتري ميدفيديف بتجديد المعاهدة تحت اسم "نيو ستارت" في عام 2010.



وفي عام 2021، تم تجديد المعاهدة التي تقيد حجم الترسانة النووية لدى الولايات المتحدة وروسيا لمدة خمسة أعوام.