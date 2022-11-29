فيروس كورونا: ما هي سياسة صفر كوفيد التي تتبعها الصين وما هي قواعدها؟

في أغسطس/ آب، شق المتسوقون في متجر إيكيا في شنغهاي طريقهم عنوة عبر الأبواب للهروب من حبسهم داخله.

لكن جرى تخفيف بعض القواعد.

العزل الآن لمدة ثمانية أيام فقط، بدلاً من 10 إلى خمسة أيام في مركز العزل، بالإضافة إلى ثلاثة أيام في المنزل.

كما تسمح الصين الآن بالوافدين الدوليين لأول مرة منذ مارس/ آذار 2022.

كم هو عدد الإصابات بكوفيد 19 في الصين؟

في الآونة الأخيرة، شهدت الصين أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ ستة أشهر.

وسجلت يوم الاثنين 40 ألفاً و52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وارتفع هذا من 39506 يوم الأحد وهو أعلى من الذروة السابقة في أبريل/ نيسان. وصل عدد الحالات أسبوعياً إلى ما يقرب من 200 ألف حالة.

وأُبلغ عن إصابات جديدة في جميع أنحاء الصين، لكن المدن الأكثر تضرراً كانت غوانغتشو، في الجنوب، وتشونغتشينغ في الجنوب الغربي.

إنهما تشهدان ما بين 7 آلاف أو 8 آلاف حالة كورونا جديدة كل يوم.

في بكين، يتم الإبلاغ عن حوالي 4 آلاف حالة جديدة يومياً.