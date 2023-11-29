روسيا: نتواصل مع كل الأطراف في الشرق الأوسط لتمديد هدنة غزة

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو على اتصال مع الأطراف في الشرق الأوسط، وتأمل أن تستمر الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وفلسطين وإطلاق سراح المحتجزين بين الجانبين.

وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية، تعليقاً على جهود موسكو لإطالة أمد الهدنة الإنسانية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: «لدينا بالتأكيد اتصالات مع بلدان المنطقة، ولدينا علاقات مع الدول ومع القوى السياسية التي يمكنها التأثير على الوضع. نحن نفعل ذلك منذ اليوم الأول»، وفق وكالة سبوتنيك.

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر.

واستمرت لمدة 4 أيام، قبل تجديدها، ليومين إضافيين، فيما يتم الحديث حاليا عن احتمالات تمديدها لمزيد من الأيام.

وعلى مدار الخمسة أيام الماضية، تسلمت إسرائيل 60 أسيرا من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 180 فلسطينيا من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون الاحتلال بموجب صفقة التبادل.