إيقاف حركة القطارات بين محطتي العلمين- الضبعة بخط القباري- مرسى مطروح) مؤقتا لأعمال إنشائية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات بين محطتي العلمين/ الضبعة بخط (القباري/ مرسى مطروح) بصفتة مؤقتة لمدة 12 يوما، اعتبارا من صباح يوم الأحد 3 ديسمبر القادم وحتى مساء يوم الجمعة 15 ديسمبر، وذلك نظرا لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة الحديد بين محطتي (العلمين – الضبعة) ضمن مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا القرار سيتبعه اختصار كل القطارات المتجهة من محرم بك إلى مرسى مطروح بمحطة العلمين، وكذلك القطارات المتجهة من مرسى مطروح إلى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة الضبعة، ونقل الركاب بين محطتي الضبعة والعلمين بالأتوبيسات المخصصة لهذا الأمر من خلال التنسيق بين هيئة السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، بتوفير أتوبيسات بمحطتي العلمين والضبعة لنقل الركاب خلال تلك الفترة.

وأضافت الهيئة أنه سيتم تشغيل القطارات بين محرم بك والعلمين وبين الضبعة ومرسى مطروح طبقا للجداول المرفقة، ومع بدء الأعمال يوم 3 ديسمبر سيتم إيقاف تشغيل قطاري 939/940 و943/942 (القاهرة/ مرسى مطروح) والعكس، وكذلك قطار 658 (محرم بك/ الحمام) لحين انتهاء الأعمال بالخط.

وقدمت الهيئة اعتذارها للركاب عن وقف حركة القطارات مؤقتا بين محطتي العلمين/ الضبعة خلال تلك الفترة.